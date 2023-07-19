На відновлення портової інфраструктури Чорноморська знадобиться не менше ніж рік, – Мінагрополітики
Атака РФ в ніч на 19 липня вивела з ладу значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. На відновлення знадобиться не менше року
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
Згідно з повідомленням, у порту Чорноморська також були знищені 60 тис. тонн зерна, яке мало бути завантажене й відправлене зерновим коридором іще 60 днів тому.
"Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу... Людство опинилося в заручниках у країни-терористки, яка шантажує весь світ голодом. Світ має відреагувати жорстко і відповідно до ситуації", - сказав очільник відомства Микола Сольський.
Він наголосив, що дії РФ призведуть до зростання цін на основні продукти, такі як борошно й крупи.
- У ніч на 19 липня окупанти атакували "калібрами" Одещину. 16 крилатих ракет випустили, ймовірно, з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря.
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