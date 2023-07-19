Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Згідно з повідомленням, у порту Чорноморська також були знищені 60 тис. тонн зерна, яке мало бути завантажене й відправлене зерновим коридором іще 60 днів тому.

"Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу... Людство опинилося в заручниках у країни-терористки, яка шантажує весь світ голодом. Світ має відреагувати жорстко і відповідно до ситуації", - сказав очільник відомства Микола Сольський.

Він наголосив, що дії РФ призведуть до зростання цін на основні продукти, такі як борошно й крупи.