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Три іноземні судна зайшли в український порт під наглядом літаків НАТО, - Forbes

1 серпня, 2023 вiвторок
11:22
Світ на фото: судно

У неділю, 30 червня, попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю

Про це повідомляє Forbes USA.

Зазначається, що три вантажні судна, що належать грецькій, ізраїльській та турецько-грузинській компаніям, прибули до одного з українських зернових терміналів в Ізмаїльському порту в дельті Дунаю. Вони стали першими іноземними суднами, які прибули до українських портів після виходу Росії із "зернової угоди".

За даними Forbes, грецьке та ізраїльське судна пливли у напрямку порту Ізмаїл від Босфору, а турецько-грузинське судно – з північної Туреччини. Вони йшли з увімкненими транспондерами, не приховуючи власного курсу. 

За кораблями спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО: патрульний літак ВМС США P-8, військовий Challenger із радаром сканування поверхні, безпілотник RQ-4 ВПС США і літак раннього попередження E-3 від НАТО.

Як кажуть журналісти, літаки не мали зброї, але на чергуванні в Румунії у той час перебували винищувачі НАТО, зокрема італійські Eurofighter і румунські F-16.

"Повідомлення, що три цивільні судна безперешкодно дійшли України, може свідчити про те, що Росія або не бажає, або нездатна проводити обшуки кораблів на цей час", - прокоментував ситуацію Інститут вивчення війни (ISW).

Forbes наголошує, що судна, які прибули в український порт, завантажать зерном, після чого вони повернуться тим же маршрутом. 

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

21 липня Реджеп Тайїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює. 

22 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна - НАТО через безпекову кризу в Чорному морі. 

Про розмову зі Столтенбергом Володимир Зеленський написав у telegram. Зазначається, що Зеленський і Столтенберг обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

26 липня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою.

Пізніше стало відомо, що РФ готує авіацію та кораблі для блокування районів Чорного моря, виявлення та знищення кораблів. 

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безплатно постачати своє в країни Африки.

30 липня Папа Римський Франциск під час недільної молитви "Ангел Господній" у Ватикані звернувся із закликом до російської сторони відновити дію Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні безпечно транспортувати зерно. Згодом президент Володимир Зеленський сказав, що вважає важливим заклик Папи Римського до Росії.

Україна
Росія
Грузія
Греція
Ізраїль
Туреччина
експорт зерна
Війна з Росією
НАТО
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