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Відігравала вирішальну роль: Білий дім відреагував на рішення РФ вийти із "зернової угоди"

17 липня, 2023 понедiлок
21:34
Світ зерно, зерновий термінал

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі

Про це повідомляє CNN

За словами речника Ради національної безпеки США Адама Ходжа, рішення Росії призупинити участь в "зерновій угоді" негативно вплине на продовольчу безпеку в усьому світі. "Рішення Росії призупинити участь у Чорноморській зерновій ініціативі погіршить продовольчу безпеку та завдасть шкоди мільйонам уразливих людей у всьому світі. "Зернова угода" відіграла вирішальну роль у зниженні цін на продовольство в усьому світі, які різко зросли в результаті дій Росії та її брутального та неспровокованого вторгнення в Україну", – сказав Ходж.

Він закликав Росію негайно скасувати своє рішення.

"Перешкоджання потраплянню цього зерна на ринки завдасть шкоди людям у всьому світі. Ми вже бачимо стрибок світових цін на пшеницю в результаті призупинення Росією своєї участі в Ініціативі. Ми закликаємо уряд Росії негайно скасувати своє рішення", – наголосив Ходж. 

Що відомо про зернову угоду

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

  • перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT

  • поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

  • скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

  • відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

  • розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію зернової угоди було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні зернової угоди 4 липня озвучили й у Великій Британії.

5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 8 липня, що його країна веде роботу над продовженням зернової угоди на два роки. 

12 липня Ердоган заявив, що отримав від Путіна пропозиції щодо продовження зернової угоди.

Цього ж дня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Путіну продовжити зернову угоду в обмін на перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT. Кремль вимагав цього раніше.

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках зернової ініціативи.

17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Росія
зерно
Війна з Росією
голод
США
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