З Одеси вийшло останнє судно в рамках "зернової" угоди
Вранці 16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках зернової ініціативи
Про це повідомила агенція Reuters.
Відомо, що балкер TQ SAMSUN під турецьким прапором має доправити до Нідерландів 15 тисяч 300 тонн ріпаку і 23,5 тисячі тонн кукурудзи.
TQ SAMSUN було останнім судном, яке отримало 28 червня дозвіл від представників спільного координаційного центру (СКЦ) на прохід протокою Босфор до Одеси.
Після 28 червня російські інспектори в СКЦ повністю заблокували роботу зернового коридору.
Загалом, з 1 серпня 2022 року, зерновим коридором із портів Великої Одеси на 1004 суднах вдалося вивезти 32,9 мільйона тонн українського продовольства.
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Від початку липня з чорноморських портів України вийшло лише вісім суден з 291 000 тонн агропродукції.
Що відомо про "зернову угоду"
Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.
У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.
У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.
Для її продовження окупанти вимагали:
- перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT
- поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування
- скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів
- відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"
- розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.
17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.
5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні "зернової угоди" 4 липня озвучили й у Великій Британії.
5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду".
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 8 липня, що його країна веде роботу над продовженням "зернової угоди" на два роки.
12 липня Ердоган заявив, що отримав від Путіна пропозиції щодо продовження "зернової угоди".
Цього ж дня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT. Кремль вимагав цього раніше.
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