Про це сказала голова агентства ООН з торгівлі та розвитку UNCTAD Ребека Грінспан, передає Sky News.

"Нам потрібно як продовжувати знижувати ціни, так і мати стабільні ринки продовольства та добрив у світі", — сказала Грінспан журналістам у Женеві.

За її словами, ООН докладає "всіх зусиль для продовження угоди".

Представник організації може відвідати РФ, щоб "урятувати угоду, яка гарантує безпеку суден, які відправляються та прибувають в українські порти в контрольованих Росією водах".

"Ми розглянемо можливість поїздки до Москви в ті дні, що залишилися, але це ще не підтверджено", - сказала Грінспан.

Термін дії угоди спливає 17 липня.

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена між Росією та Україною за посередництва ООН та Туреччини у липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дії росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні "зернової угоди" 4 липня озвучили й у Великій Британії.