В ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду"
Організація Об'єднаних Націй докладає всіх зусиль, аби продовжити "зернову угоду", термін дії якої спливає. Представник ООН може незабаром відвідати Москву
Про це сказала голова агентства ООН з торгівлі та розвитку UNCTAD Ребека Грінспан, передає Sky News.
"Нам потрібно як продовжувати знижувати ціни, так і мати стабільні ринки продовольства та добрив у світі", — сказала Грінспан журналістам у Женеві.
За її словами, ООН докладає "всіх зусиль для продовження угоди".
Представник організації може відвідати РФ, щоб "урятувати угоду, яка гарантує безпеку суден, які відправляються та прибувають в українські порти в контрольованих Росією водах".
"Ми розглянемо можливість поїздки до Москви в ті дні, що залишилися, але це ще не підтверджено", - сказала Грінспан.
Термін дії угоди спливає 17 липня.
Що відомо про "зернову угоду"
Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена між Росією та Україною за посередництва ООН та Туреччини у липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.
У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дії росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.
У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.
Для її продовження окупанти вимагали:
- перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT
- поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування
- скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів
- відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"
- розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.
17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.
5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні "зернової угоди" 4 липня озвучили й у Великій Британії.
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