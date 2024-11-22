"Не можу пити і їсти": письменник і військовий Сергій Сайгон потрапив у ДТП

Про це він повідомив у facebook.

21 листопада український письменник та військовослужбовець ЗСУ Сергій Сайгон (Лещенко) потрапив у серйозну ДТП. Його автомобіль злетів із траси та перекинувся.

"Учора вночі улетів із траси й зробив сальтуху. Я у свідомості, є переломи, не можу пити і їсти, що ще - х** його знає", - написав Сайгон.

Він зазначив, що лікарі дали йому знеболювальні та наразі стабілізують. Далі письменник вирушить на лікування до Києва.

Письменник поділився також знімком свого розтрощеного автомобіля.

Фото: facebook Сергія Сайгона

У 2020 році україномовний переклад його роману "Юпак", зроблений Вікторією Назаренко, став переможцем премії Книга року BBC - 2020 у категорії "Художня література".

Сергій Сайгон у 2015 році служив в АТО. На початку повномасштабного вторгнення він повернувся в армію. Письменник служив у гірсько-штурмовій бригаді сержантом, а з минулого року є інструктором з підготовки в навчальному центрі.