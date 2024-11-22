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Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів

Юлія Лаврук
22 листопада, 2024 п'ятниця
13:29
Війна з Росією

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за "данською моделлю"

Зміст

Про це він заявив за підсумками зустрічі зі своїм шведським колегою Полом Йонсоном.

"Це ще один крок до посилення обороноздатності України, який демонструє довіру наших партнерів до нашого військово-промислового потенціалу", - зазначив Умєров.

Також під час зустрічі обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік. Умєров зазначив, що сторони працюють над тим, щоб ця підтримка була ще більшою та відповідала реальним потребам українських захисників і захисниць.

  • Уряд Великої Британії оголосив про виділення на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів (близько 8,8 млн євро): кошти спрямують на закупівлю ударних і розвідувальних дронів.
Теги:
Новини
Світ
Україна
зброя
Швеція
Міністерство оборони
безпілотник
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
Рустем Умєров
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