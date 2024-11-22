Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів

Про це він заявив за підсумками зустрічі зі своїм шведським колегою Полом Йонсоном.

"Це ще один крок до посилення обороноздатності України, який демонструє довіру наших партнерів до нашого військово-промислового потенціалу", - зазначив Умєров.

Також під час зустрічі обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік. Умєров зазначив, що сторони працюють над тим, щоб ця підтримка була ще більшою та відповідала реальним потребам українських захисників і захисниць.