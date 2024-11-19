Британія виділила €8,8 млн на закупівлю дронів для України
Уряд Великої Британії оголосив про виділення на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів (близько 8,8 млн євро): кошти спрямують на закупівлю ударних і розвідувальних дронів
Про це йдеться на сайті уряду Британії.
"Сьогодні уряд оголосив про подальшу військову підтримку України у розмірі 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів на нові ударні і розвідувальні безпілотники", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що кошти спрямують на коаліцію дронів, яку очолюють Британія та Латвія.
Британія виділить допомогу з річного фонду фінансування в розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів (3,5 млрд євро).
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