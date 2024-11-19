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Велика Британія запровадила санкції проти РФ через примусову депортацію українських дітей

Катерина Єсікова
19 листопада, 2024 вiвторок
12:50
Війна з Росією санкції проти Росії

Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти десяти фізичних та юридичних осіб РФ, причетних до незаконної депортації українських дітей

Зміст

Про це пише британське відомство.

Зазначається, що понад 19 500 українських дітей були примусово передані або депортовані російською владою до Росії та на тимчасово окуповані території України.  

Нові санкції були запроваджені проти десяти фізичних та юридичних осіб, зокрема російських чиновників та молодіжних організацій РФ. Серед них - російська молодіжна військово-патріотична мілітарна організація "Юнармія", заснована міноборони РФ. 

Під санкції також потрапили російський гімнаст Микита Нагорний, який очолює "Юнармію", директор російського центру військово-спортивної підготовки і патріотичного виховання молоді "Воїн" Ігор Казарезов, депутат так званої Херсонської обласної думи Андрій Сабінов, керівник херсонського регіонального штабу "Юнармії" Серафім Іванов, колишня так звана міністерка освіти Запорізької області Олена Шапурова, Валентина Лаврик, яка керує освітніми процесами в тимчасово окупованому Криму, директорка Херсонського дитбудинку Тетяна Завальська, яка допомагала РФ з викраденням українських дітей та директор Олешківського інтернату Віталій Сук.

"Жодну дитину ніколи не можна використовувати як пішака у війні, але те, що Володимир Путін націлив на українських дітей, показує, до якої межі він дійде у своїй місії стерти Україну та її народ з карти світу", - заявив очільник британського МЗС Девід Ламмі.

  • Раніше Служба безпеки України заочно повідомила про підозру очільнику російського "регіонального штабу "Юнармії" у Криму Сергію Гаврильчуку, який залучає місцевих школярів на війну РФ проти України. 

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
санкції проти Росії
окуповані території
Велика Британiя
воєнні злочини Росії
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