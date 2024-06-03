Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал СБУ оголосила підозру главі "Юнармії" РФ Гаврильчуку, який вербує кримських школярів на війну проти України

СБУ оголосила підозру главі "Юнармії" РФ Гаврильчуку, який вербує кримських школярів на війну проти України

3 червня, 2024 понедiлок
12:23
Кримінал Служба безпеки України

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру очільнику російського "регіонального штабу "Юнармії" у Криму Сергію Гаврильчуку, який залучає місцевих школярів на війну РФ проти України

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Гаврильчук залучає дітей у Криму до мілітарної організації РФ, оскільки кожна школа півострова має вказівку віправляти своїх учнів до "Юнармії".

"Інструктори цієї установи ідеологічно налаштовують дітей проти України. Також там навчають школярів тактиці ведення бою і проводять з ними вогневу та розвідувально-диверсійну підготовку", - йдеться в матеріалі.

У межах своїх занять у "Юнармії" учні беруть участь у польових виходах для занять з мінно-вибухової справи.

Старшокласники наприкінці навчального року в мілітарній організації складають "іспит", за результатами якого фігурант персонально вербує дітей до армії РФ. Таким чином Гаврильчук виконує вказівку своєї влади - поповнює ЗС Росії новим особовим складом.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Гаврильчуку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:  ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)", - резюмують у СБУ.

Примітказгідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 3 червня Служба безпеки затримала російського інформатора, який шпигував за підрозділами українських військових, що обороняють Харків.
Теги:
Україна
Росія
Крим
СБУ
російська армія
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Віталій Портников
1 червня, 2024 субота
Більшість людей, які живуть в Україні, радше погодяться з позицією пані Латиніної, ніж з моєю, - Портников
Рамштайн-3
Автор Антін Борковський
2 червня, 2024 неділя
Найгірший час у війні пройшов – починається етап, який буде завершальним, - політолог Чех
командир 58 армії рф Іван Попов
2 червня, 2024 неділя
Британська розвідка оцінила, як вплине на російських командирів арешт генерала Попова
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.48
    Купівля 40.48
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.9
    Продаж 44.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
3 червня
13:52
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
"Ніколи не роздмухували вогонь": у Китаї відреагували на звинувачення Зеленського у спробах зірвати Саміт миру
13:50
Авторка роману "Залізна вдова" Сіжань Чжао, переклад якого видавав Vivat, закликала донатити на підтримку України
13:34
Німеччина солдат армія
У Німеччині розпочались одні з найбільших навчань НАТО у ЄС зі спільних повітряних операцій
13:31
В Одесі судитимуть жінку, яка справила потребу на меморіалі загиблим воїнам
13:17
Starship
SpaceX здійснить четверту спробу запуску Starship 6 червня
13:12
Джастін Тімберлейк
Джастін Тімберлейк зупинив концерт, помітивши фанатку, якій стало погано під час шоу
13:09
Нідерланди
Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 для ударів по Росії
12:55
На зміну Ель-Ніньо: метеорологи прогнозують новий кліматичний феномен, який принесе похолодання
12:49
Швейцарія
Участь у Саміті миру підтвердили 107 країн та організацій, - Офіс президента
12:22
OPINION
Портников
Пекін зриває не Саміт миру, а перспективу того, що цей мир буде досягнуто в російсько-українській війні в найближчі роки. Колонка Віталія Портникова
12:18
Пожежа у Харкові в ніч на 4 травня
Петиція про бронювання рятувальників і пожежників за 4 дні зібрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів
12:06
Андрій Хливнюк
"Не діліть на мирних і немирних": Хливнюк розповів, які висновки зробив за час війни
12:03
У Києві керівник філії банку разом зі спільниками зняли з рахунків клієнтів 169 тисяч доларів США
Перука та фальшиві документи: в Києві банкір зі спільниками організували викрадення з рахунка клієнтки $169 тис.
12:02
OPINION
Сергій Фурса
Повоєнна Україна. Кілька міфів, якими живуть українці
11:57
Під час окупації Херсона російські військові вивезли до РФ дитячий будинок, - NYT
11:54
Ексклюзив
Щоб F-16 не стали мішенями для Су-35: авіаексперт Криволап про головне завдання шведських літаків Saab 340
11:51
Огляд
Реал, Ліга чемпіонів
"Реал" виграв Лігу чемпіонів, Вайлдер знову програв нокаутом, а Роналду побив черговий рекорд. Головні новини світового спорту за тиждень
11:48
ЗСУ
На Покровському напрямку ситуація загострена, але під контролем Сил оборони, - Генштаб
11:47
Електроенергія
Для всіх областей діють ліміти споживання: ситуація в енергосистемі на 3 червня
11:31
Змушував військових будувати собі маєток: ДБР оголосила підозру командувачу управління сил ТрО на Одещині
11:23
Огляд
міжнародний огляд
Як "привид Пригожина" керує діями Путіна та чому Зеленський накинувся на Китай. Акценти світових ЗМІ 3 червня
10:49
"Я, "Побєда" і Берлін"
Комедія за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" стала доступна для перегляду онлайн
10:41
Шпигував за підрозділами ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала російського інформатора
10:40
Ексклюзив
окупанти оркі русня
За останні дві доби ворог трохи видохся: Плетенчук про ситуацію на лівобережжі Херсонщини
10:36
Під Часовим Яром зник безвісти військовий і журналіст "Українських новин" Олександр Петраковський
Під Часовим Яром зник безвісти військовий і журналіст "Українських новин" Олександр Петраковський
10:29
протести у Грузії, закон про "іноагентів"
Очільник парламенту Грузії підписав закон про "іноагентів"
10:20
АВВА
Музиканти гурту АВВА отримали лицарські ордени від короля Швеції
10:13
Оновлено
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Прокуратура розслідує факти знущання з українських військовополонених на Харківщині, відео яких поширили в мережі
10:07
OPINION
Сергій Гнезділов
Не буде так, що хтось за вас воює
09:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 червня: скільки коштують долар, євро та злотий
09:35
Оновлено
Окупанти вночі масовано обстріляли бази відпочинку на Харківщині: є загиблий і постраждалі
09:33
У Чехії під час свята до Дня захисту дітей блискавка влучила в дерево: постраждали 20 людей
У Чехії під час свята до Дня захисту дітей блискавка влучила в дерево: постраждали 20 людей
09:22
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець пояснив, про що може свідчити зменшення інтенсивності бойових зіткнень на лінії фронту
09:22
Оновлено
Дані екзитполів: у Мексиці на виборах президента перемагає Клаудія Шейнбаум
09:11
Лісова пожежа на Харківщині
На Харківщині палають понад 4 тис. га лісів через російські обстріли
08:49
Оновлено
єврейська громада україни
Дві ізраїльські партії погрожують вийти із коаліції, якщо Нетаньягу погодиться на мирний план Байдена
08:38
Інтерв’ю
Олександр Харченко
Як Банкова впливає на Укрінформ. Коментар Олександра Харченка
08:31
На фото: система ППО
ППО і дозвіл бити по Росії дозволять Україні захистити Харків, - ISW
08:20
шпигун
Китай звинуватив подружжя урядовців у шпигунстві на користь британської МІ-6
08:00
OPINION
Валерій Пекар
Що таке перемога?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV