СБУ оголосила підозру главі "Юнармії" РФ Гаврильчуку, який вербує кримських школярів на війну проти України
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру очільнику російського "регіонального штабу "Юнармії" у Криму Сергію Гаврильчуку, який залучає місцевих школярів на війну РФ проти України
Про це повідомляє СБУ.
Гаврильчук залучає дітей у Криму до мілітарної організації РФ, оскільки кожна школа півострова має вказівку віправляти своїх учнів до "Юнармії".
"Інструктори цієї установи ідеологічно налаштовують дітей проти України. Також там навчають школярів тактиці ведення бою і проводять з ними вогневу та розвідувально-диверсійну підготовку", - йдеться в матеріалі.
У межах своїх занять у "Юнармії" учні беруть участь у польових виходах для занять з мінно-вибухової справи.
Старшокласники наприкінці навчального року в мілітарній організації складають "іспит", за результатами якого фігурант персонально вербує дітей до армії РФ. Таким чином Гаврильчук виконує вказівку своєї влади - поповнює ЗС Росії новим особовим складом.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Гаврильчуку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)", - резюмують у СБУ.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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