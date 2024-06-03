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Шпигував за підрозділами ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала російського інформатора

3 червня, 2024 понедiлок
10:41
Кримінал

Служба безпеки затримала російського інформатора, який шпигував за підрозділами українських військових, що обороняють Харків

Зміст

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився колишній співробітник місцевого підрозділу розформованих внутрішніх військ. За вказівками російських спецслужб, він намагався встановити пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють Харків, а також місця можливого базування спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міноборони.

Для цього чоловік регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано спостерігав за локаціями Сил оборони.

"Ворожий інформатор використовував спеціально придбаний монокуляр із високою кратністю наближення та мінівідеокамеру. Вдома він переносив отримані відомості на гугл-карти та відбирав відеофайли для "звіту" окупантам", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки 31 травня повідомила про підозру російському генералу, очільнику головного обчислювального центру генштабу ЗС РФ Роберту Баранову, який відповідає за удари ворожих ракет по цивільній інфраструктурі України.

Теги:
Харків
СБУ
ЗСУ
Війна з Росією
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