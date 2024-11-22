Чорна п'ятниця 2024: де найвигідніше купити одяг, взуття і косметику?

У списку пропозицій від лідера українського fashion-ритейлу INTERTOP Ukraine є товари для всіх: любителів активного способу життя, технологічних новинок, елегантних аксесуарів чи базових речей на щодень. На Чорну п’ятницю компанія INTERTOP Ukraine пропонує знижки до -70%. Акційні ціни будуть доступні на речі популярних і таких улюблених брендів: Emporio Armani, Armani Exchange, EA7, Vans, The North Face, Timberland, Marc O`Polo, Skechers, Geox, Braska та багато інших.

Крім того, INTERTOP Ukraine до Чорної п'ятниці пропонує окрему акцію на б'юті-продукцію італійського бренду KIKO MILANO. З 28 листопада по 2 грудня 2024 року на продукти KIKO MILANO надаються знижки до -20%: лімітовані колекції, товари для макіяжу обличчя, губ, очей, доглядова косметика та багато іншого! Варто зазначити, що акція діє в усіх офіційних магазинах бренду, а також на сайті INTERTOP.UA чи в застосунку INTERTOP, а знижка не надається на товари-винятки.

Що можна знайти у Чорну п’ятницю

Трендовий одяг. Від стильних пальт, теплих курток до базових светрів - ці речі ідеально впишуться у зимовий гардероб.

Ідеальне взуття. Чоботи, черевики чи снікерси, кросівки, кеди чи взуття на підборах від відомих іноземних та українських виробників — це не лише стиль, але й комфорт і якість. Технології виробництва, багаторічний досвід брендів та вподобання покупців створюють попит на певні моделі на Чорну п’ятницю.

Стильні аксесуари. Сумки, рюкзаки, шапки та шарфи, рукавички та багато іншого для довершення осіннього і зимового образу, а можливо й запланувати аутлуки на весну.

Спортивний стиль. Для тренувань або прогулянок на природі підійдуть моделі, які поєднують і функціональність, і модний вигляд. Це універсальне рішення для тих, хто любить багатозадачні речі та високу якість.

Культові речі. Є модні сезонні речі, а є ті, що поза часом і актуальні завжди й всюди. Наприклад, іконічні Жовті черевики Timberland, які цього року продовжують святкування свого 30-річчя глобальною кампанією під назвою «Iconic», обличчям якої стала культова модель Наомі Кемпбелл. Або культова парка Himalayan Parka від бренду The North Face, яка цьогоріч святкує 30-ту річницю і переосмислює класику завдяки свіжому дизайну й інноваціям. Або речі з нової колекції бренду Napapijri, який продовжує свою відданість інноваціям від функціональних технічних речей до універсального одягу.

Як скористатися пропозицією

На Чорну п’ятницю в INTERTOP покупки можна зробити з комфортом вдома. Завдяки зрозумілому інтерфейсу мобільного застосунку з легкістю можна знайти необхідне і замовити доставку у зручний спосіб або забрати покупки у будь-якому магазині.

Чому варто обрати INTERTOP

INTERTOP — це не лише багаторічна історія довіри клієнтів, а й унікальний асортимент товарів, які відповідають останнім тенденціям моди. Не пропустіть головну шопінг-подію року! Знижки до -70% чекають на вас. Завітайте до магазинів INTERTOP або переходьте на сайт INTERTOP.UA і в мобільний застосунок, щоб скористатися акцією.