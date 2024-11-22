Чорна п'ятниця 2024: де найвигідніше купити одяг, взуття і косметику?
Цьогоріч Чорна п’ятниця стане справжнім святом для поціновувачів якісного взуття, стильного одягу та модних аксесуарів. Це ідеальна нагода поповнити гардероб речами культових брендів, придбати взуття на зиму або знайти унікальні подарунки для близьких до свят
У списку пропозицій від лідера українського fashion-ритейлу INTERTOP Ukraine є товари для всіх: любителів активного способу життя, технологічних новинок, елегантних аксесуарів чи базових речей на щодень. На Чорну п’ятницю компанія INTERTOP Ukraine пропонує знижки до -70%. Акційні ціни будуть доступні на речі популярних і таких улюблених брендів: Emporio Armani, Armani Exchange, EA7, Vans, The North Face, Timberland, Marc O`Polo, Skechers, Geox, Braska та багато інших.
Крім того, INTERTOP Ukraine до Чорної п'ятниці пропонує окрему акцію на б'юті-продукцію італійського бренду KIKO MILANO. З 28 листопада по 2 грудня 2024 року на продукти KIKO MILANO надаються знижки до -20%: лімітовані колекції, товари для макіяжу обличчя, губ, очей, доглядова косметика та багато іншого! Варто зазначити, що акція діє в усіх офіційних магазинах бренду, а також на сайті INTERTOP.UA чи в застосунку INTERTOP, а знижка не надається на товари-винятки.
Що можна знайти у Чорну п’ятницю
Трендовий одяг. Від стильних пальт, теплих курток до базових светрів - ці речі ідеально впишуться у зимовий гардероб.
Ідеальне взуття. Чоботи, черевики чи снікерси, кросівки, кеди чи взуття на підборах від відомих іноземних та українських виробників — це не лише стиль, але й комфорт і якість. Технології виробництва, багаторічний досвід брендів та вподобання покупців створюють попит на певні моделі на Чорну п’ятницю.
Стильні аксесуари. Сумки, рюкзаки, шапки та шарфи, рукавички та багато іншого для довершення осіннього і зимового образу, а можливо й запланувати аутлуки на весну.
Спортивний стиль. Для тренувань або прогулянок на природі підійдуть моделі, які поєднують і функціональність, і модний вигляд. Це універсальне рішення для тих, хто любить багатозадачні речі та високу якість.
Культові речі. Є модні сезонні речі, а є ті, що поза часом і актуальні завжди й всюди. Наприклад, іконічні Жовті черевики Timberland, які цього року продовжують святкування свого 30-річчя глобальною кампанією під назвою «Iconic», обличчям якої стала культова модель Наомі Кемпбелл. Або культова парка Himalayan Parka від бренду The North Face, яка цьогоріч святкує 30-ту річницю і переосмислює класику завдяки свіжому дизайну й інноваціям. Або речі з нової колекції бренду Napapijri, який продовжує свою відданість інноваціям від функціональних технічних речей до універсального одягу.
Як скористатися пропозицією
На Чорну п’ятницю в INTERTOP покупки можна зробити з комфортом вдома. Завдяки зрозумілому інтерфейсу мобільного застосунку з легкістю можна знайти необхідне і замовити доставку у зручний спосіб або забрати покупки у будь-якому магазині.
Чому варто обрати INTERTOP
INTERTOP — це не лише багаторічна історія довіри клієнтів, а й унікальний асортимент товарів, які відповідають останнім тенденціям моди. Не пропустіть головну шопінг-подію року! Знижки до -70% чекають на вас. Завітайте до магазинів INTERTOP або переходьте на сайт INTERTOP.UA і в мобільний застосунок, щоб скористатися акцією.
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