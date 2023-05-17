Росія погодилася на продовження "зернової угоди", - Bloomberg
РФ погодилася на продовження "зернової угоди", термін дії якої спливає 18 травня
Про це пише Bloomberg.
Про те, що "зернову угоду" буде продовжено, агенції на умовах анонімності повідомив один з офіційних представників Туреччини. За його словами, Росія "поки що" погодилася продовжити участь в угоді про безпечне вивезення зерна з українських портів. Очікується, що офіційно про рішення оголосять сьогодні, 17 травня.
Термін попередньої домовленості про зернову угоду спливає 18 травня.
Українському уряд наразі про продовження угоди не повідомляв. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився підтверджувати або спростовувати інформацію та порадив дочекатися, коли РФ оголосить своє рішення.
Раніше стало відомо, що для продовження угоди росіяни вимагають перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT, поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування, скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів, відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса" та розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.
- 17 травня порт в Одеській області залишило останнє судно за чинною "зерновою угодою".
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