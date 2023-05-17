Порт Одеської області залишило останнє судно за чинною "зерновою угодою"
Останнє судно вийшло з порту в Україні в середу, тобто за день до того, як Росія може вийти з "зернової угоди", яка передбачає безпечний експорт збіжжя
Про це пише Reuters із посиланням на дані ООН.
Судно DSM Capella вийшло з порту Чорноморська з 30 тисячами тонн кукурудзи та прямує до Туреччини.
Термін дії "зернової угоди" збігає 18 травня. Для її продовження окупанти вимагають:
- перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT
- поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування
- скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів
- відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"
- розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.\
Раніше повідомлялося, що ціни на пшеницю почали різко зростати через побоювання, що РФ може вийти з "зернової угоди".
- За словами посла України в Туреччині Василя Боднара, переговори щодо продовження "зернової угоди" можуть пройти найближчими днями в онлайн-форматі.
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