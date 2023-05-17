Порт Одеської області залишило останнє судно за чинною "зерновою угодою"

Про це пише Reuters із посиланням на дані ООН.

Судно DSM Capella вийшло з порту Чорноморська з 30 тисячами тонн кукурудзи та прямує до Туреччини.

Термін дії "зернової угоди" збігає 18 травня. Для її продовження окупанти вимагають:

перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.\

Раніше повідомлялося, що ціни на пшеницю почали різко зростати через побоювання, що РФ може вийти з "зернової угоди".