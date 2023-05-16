Посол України в Туреччині оцінив перспективи продовження "зернової угоди" після 18 травня
Переговори щодо продовження "зернової угоди" можуть пройти найближчими днями в онлайн-форматі. Україна сподівається, що важелі впливу на агресора буде знайдено
Про це в ефірі телемарафону 16 травня сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.
"Переговори тривають. Ми очікуємо, що найближчими днями будуть переговори в онлайн-форматі. Звичайно, країна-агресор намагається блокувати прохід кораблів і проведення інспекцій. І це знаряддя тиску. Назвавши 18 травня датою, коли нібито припиняється дія зернової угоди, вони намагаються тиснути не тільки на нас, але й на Туреччину і ООН. Але шанси є, переконаний, що ми знайдемо важелі впливу на агресора", - сказав посол.
Він нагадав, що експорт зерна важливий для світової продовольчої безпеки.
- Раніше повідомлялося, що переговори щодо продовження "зернової угоди" цього тижня не плануються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.24
Купівля 37.24Продаж 37.8
-
EUR
Купівля 40.48Продаж 41.41
- Актуальне
- Важливе