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Посол України в Туреччині оцінив перспективи продовження "зернової угоди" після 18 травня

16 травня, 2023 вiвторок
17:25
Економіка зерно, зернова угода

Переговори щодо продовження "зернової угоди" можуть пройти найближчими днями в онлайн-форматі. Україна сподівається, що важелі впливу на агресора буде знайдено

Про це в ефірі телемарафону 16 травня сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Переговори тривають. Ми очікуємо, що найближчими днями будуть переговори в онлайн-форматі. Звичайно, країна-агресор намагається блокувати прохід кораблів і проведення інспекцій. І це знаряддя тиску. Назвавши 18 травня датою, коли нібито припиняється дія зернової угоди, вони намагаються тиснути не тільки на нас, але й на Туреччину і ООН. Але шанси є, переконаний, що ми знайдемо важелі впливу на агресора", - сказав посол.

Він нагадав, що експорт зерна важливий для світової продовольчої безпеки.

Новини
Україна
Росія
Туреччина
експорт зерна
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