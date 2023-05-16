Про це в ефірі телемарафону 16 травня сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Переговори тривають. Ми очікуємо, що найближчими днями будуть переговори в онлайн-форматі. Звичайно, країна-агресор намагається блокувати прохід кораблів і проведення інспекцій. І це знаряддя тиску. Назвавши 18 травня датою, коли нібито припиняється дія зернової угоди, вони намагаються тиснути не тільки на нас, але й на Туреччину і ООН. Але шанси є, переконаний, що ми знайдемо важелі впливу на агресора", - сказав посол.

Він нагадав, що експорт зерна важливий для світової продовольчої безпеки.