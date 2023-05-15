Про це розповіла посол МЗС з особливих доручень Ольга Трофімцева, передає Reuters.

За словами дипломата, "зернова угода" може завершитись 18 травня, і експорт збіжжя буде припинено.

"Таке припинення, вихід (Росії) з зернової ініціативи можливий, але для всіх і в першу чергу для російської сторони це буде означати ескалацію ситуації, і вони ускладнять собі свою подальшу переговорну позицію", - сказала Трофімцева.

Вона зазначила, що у квітні Україна експортувала 2,5 млн тонн сільськогосподарської продукції, незважаючи на уповільнення використання "зернового коридору".