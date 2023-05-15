Переговорів щодо продовження "зернової угоди" цього тижня не планують: експорт збіжжя може зупинитись
Переговорів щодо продовження "зернової угоди" цього тижня не планують. Кінцевий термін дії чорноморської ініціативи – 18 травня
Про це розповіла посол МЗС з особливих доручень Ольга Трофімцева, передає Reuters.
За словами дипломата, "зернова угода" може завершитись 18 травня, і експорт збіжжя буде припинено.
"Таке припинення, вихід (Росії) з зернової ініціативи можливий, але для всіх і в першу чергу для російської сторони це буде означати ескалацію ситуації, і вони ускладнять собі свою подальшу переговорну позицію", - сказала Трофімцева.
Вона зазначила, що у квітні Україна експортувала 2,5 млн тонн сільськогосподарської продукції, незважаючи на уповільнення використання "зернового коридору".
- Минулого тижня Росія пригрозила вийти із "зернової угоди".
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