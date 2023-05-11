Росія погрожує припинити існування "зернової угоди"
Росія вимагає виконати її умови для продовження "зернової угоди" і погрожує припинить існування домовленостей
Про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Вершинін, передає російське видання ТАСС.
За його словами, Росія виступає проти розширення чи продовження "зернової угоди" і зараз "дуже уважно спостерігає за виправленням недоліків домовленостей". Він зазначив, що якщо не буде гарантій для Росії, зокрема щодо експорту аміаку, то ініціатива "припиняє своє існування".
"Бо ініціатива, яка приносить вигоду тільки одній зі сторін, навряд чи може бути визнана і підтверджена всіма. Ми, звісно, насамперед захищаємо національні інтереси Росії", - додав Вершинін.
- 14 березня в МЗС РФ запропонували продовжити "зернову угоду" на 60 днів. Своєю чергою міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів не відповідає підписаним домовленостям, які передбачають продовження щонайменше на 120 днів.
- 26 квітня Росія вкотре заблокувала Чорноморський зерновий коридор. Унаслідок блокування судна не змогли покинути українські порти.
- Станом на 8 травня у територіальних водах Туреччини на інспекцію очікуювали 90 суден з української агропродукцією, оскільки Росія відмовляється реєструвати та інспектувати їх.
- 9 травня ініціатива відновила роботу в результаті зусиль з боку Туреччини.
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