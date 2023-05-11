Росія погрожує припинити існування "зернової угоди"

Про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Вершинін, передає російське видання ТАСС.

За його словами, Росія виступає проти розширення чи продовження "зернової угоди" і зараз "дуже уважно спостерігає за виправленням недоліків домовленостей". Він зазначив, що якщо не буде гарантій для Росії, зокрема щодо експорту аміаку, то ініціатива "припиняє своє існування".

"Бо ініціатива, яка приносить вигоду тільки одній зі сторін, навряд чи може бути визнана і підтверджена всіма. Ми, звісно, насамперед захищаємо національні інтереси Росії", - додав Вершинін.