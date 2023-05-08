Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"РФ в черговий раз фактично зупинила "Зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам чинної угоди", - пише відомство.

Станом на 8 травня на інспекцію у водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 - йдуть під завантаження.

Повідомляється, що експорт нашої аграрної продукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 млн тонн.

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"Деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур СКЦ, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід", - наголошують в міністерстві.

Україна закликає партнерів, ООН та Туреччину відреагувати.