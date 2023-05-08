Росія блокує експорт українського зерна: на інспекцію очікують 90 суден
У територіальних водах Туреччини Росія відмовляється реєструвати та інспектувати судна, які ввозять українську агропродукцію. На інспекцію очікують 90 суден
Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"РФ в черговий раз фактично зупинила "Зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам чинної угоди", - пише відомство.
Станом на 8 травня на інспекцію у водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 - йдуть під завантаження.
Повідомляється, що експорт нашої аграрної продукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 млн тонн.
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"Деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур СКЦ, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід", - наголошують в міністерстві.
Україна закликає партнерів, ООН та Туреччину відреагувати.
- 26 квітня Росія вкотре заблокувала Чорноморський зерновий коридор. Унаслідок блокування судна не змогли покинути українські порти.
- Наступного дня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході якої поговорив про Україну та зернову угоду. Ердоган заявив про необхідність продовження "зернової угоди", проте Путін у відповідь сказав, що "Росію хвилює пропозиція Туреччини".
- В американському Держдепі вважають, що весь світ виграє від повноцінної роботи "зернової угоди", яка дає змогу експортувати українське продовольство через Чорне море.
- У турецькому міноборони заявляли, що 5 травня були заплановані переговори заступників міністрів оборони України, РФ і Туреччини щодо зернової угоди.
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