Про це в ефірі Еспресо заявив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук.

"Вони намагаються компенсувати експортом аграрної продукції збитки від санкцій. Гальмування щодо експорту українського зерна, перевірка кораблів у Босфорі направлені на те, щоб у цей період часу вести перемовини з потенційним ринком, куди б вони могли реалізувати свої зернові. Це ми можемо побачити на прикладі олійних культур. Ми утримували 50% ринку олії - зараз це 34% і на ці ніші заходить Росія. В цьому контексті нам потрібно разом посилювати санкції щодо РФ, щоб не давати можливості додатково заробляти кошти, які можуть піти на зброю. Це мають бути додаткові механізми щодо банківської системи, санкцій щодо нафти і газу", - вважає він.