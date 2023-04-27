Росія вкотре заблокувала Чорноморський зерновий коридор
Чорноморський зерновий коридор у середу, 26 квітня, знову призупинила російська сторона. Судна заблоковані
Про це інформують Військово-Морські сили ЗСУ.
"26 квітня Чорноморський зерновий коридор вкотре був призупинений російською стороною. Так, 25 квітня в Спільному Координаційному Центрі (м. Стамбул) представники Росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України по гуманітарному коридору, що діє в рамках Чорноморської Ініціативи з питань експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом", - пояснюють у відомстві.
Унаслідок блокування чотири судна не змогли покинути українські порти, зокрема корабель AKDENIZ-M, яким має доставити пшеницю до Ефіопії в межах продовольчої програми ООН).
Також одне судно чекає на прохід до Одеси в районі Суліни.
Судна вимушені чекати на погодження проходу додатковий час.
Крім того, у пресслужбі спростували інформацію про нібито заборону руху торговельних кораблів до та з портів Одеси Військово-Морськими силами ЗСУ.
"Підкреслюємо, що Україна неухильно виконує всі покладені на неї в рамках Чорноморської зернової ініціативи зобов'язання і покладає максимум зусиль для підтримання та розширення експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом в інтересах нашої держави", - наголосили у ВМС.
За даними ООН, станом на 25 квітня, "зерновим коридором" з українських портів відправлено 28,9 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.
- Нагадаємо, раніше міністерство оборони РФ звинуватило Україну в порушенні зернової угоди, заявивши, що українські безпілотники нібито атакували Севастополь, використавши зернові коридори.
- 14 березня в МЗС РФ запропонували продовжити "зернову угоду" на 60 днів. Своєю чергою міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів не відповідає підписаним домовленостям, які передбачають продовження щонайменше на 120 днів.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш передав Лаврову для Путіна листи, в яких йдеться про подальші дії щодо зернової угоди.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш має відвідати Вашингтон для зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном для "порятунку" зернової угоди.
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