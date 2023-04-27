Росія вкотре заблокувала Чорноморський зерновий коридор

Про це інформують Військово-Морські сили ЗСУ.

"26 квітня Чорноморський зерновий коридор вкотре був призупинений російською стороною. Так, 25 квітня в Спільному Координаційному Центрі (м. Стамбул) представники Росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України по гуманітарному коридору, що діє в рамках Чорноморської Ініціативи з питань експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом", - пояснюють у відомстві.

Унаслідок блокування чотири судна не змогли покинути українські порти, зокрема корабель AKDENIZ-M, яким має доставити пшеницю до Ефіопії в межах продовольчої програми ООН).

Також одне судно чекає на прохід до Одеси в районі Суліни.

Судна вимушені чекати на погодження проходу додатковий час.

Крім того, у пресслужбі спростували інформацію про нібито заборону руху торговельних кораблів до та з портів Одеси Військово-Морськими силами ЗСУ.

"Підкреслюємо, що Україна неухильно виконує всі покладені на неї в рамках Чорноморської зернової ініціативи зобов'язання і покладає максимум зусиль для підтримання та розширення експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом в інтересах нашої держави", - наголосили у ВМС.

За даними ООН, станом на 25 квітня, "зерновим коридором" з українських портів відправлено 28,9 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.