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Генсек ООН передав Путіну лист з пропозиціями щодо зернової угоди

25 квітня, 2023 вiвторок
04:06
Економіка Антоніу Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш передав Лаврову для Путіна листи, в яких йдеться про подальші дії щодо зернової угоди

Про це повідомила пресслужба генсека.

У пресслужбі сказано, що Гутерреш при передачі листа висловив стурбованість Лаврову, пов'язану з перешкодами, з якими останнім часом зіткнувся Об'єднаний координаційний центр у своїй повсякденній діяльності.

Також Гуттеріш передав йому лист, адресований Путіну, де викладено пропозиції щодо подальших дій, спрямованих на покращення та розширення "зернової угоди", згідно з "позиціями, нещодавно озвученими сторонами, та ризиками, пов'язаними з відсутністю глобальної продовольчої безпеки".

  • Нагадаємо, напередодні міністерство оборони РФ звинуватило Україну в порушенні зернової угоди, заявивши, що українські безпілотники нібито атакували Севастополь, використавши зернові коридори.
  • 14 березня в МЗС РФ запропонували продовжити "зернову угоду" на 60 днів. Своєю чергою міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів не відповідає підписаним домовленостям, які передбачають продовження щонайменше на 120 днів.

Україна
Росія
ООН
зерно
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