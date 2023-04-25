Про це повідомила пресслужба генсека.

У пресслужбі сказано, що Гутерреш при передачі листа висловив стурбованість Лаврову, пов'язану з перешкодами, з якими останнім часом зіткнувся Об'єднаний координаційний центр у своїй повсякденній діяльності.

Також Гуттеріш передав йому лист, адресований Путіну, де викладено пропозиції щодо подальших дій, спрямованих на покращення та розширення "зернової угоди", згідно з "позиціями, нещодавно озвученими сторонами, та ризиками, пов'язаними з відсутністю глобальної продовольчої безпеки".