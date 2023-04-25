РФ звинуватила Україну в атаках на Севастополя і порушенні зернової угоди

Про це Міноборони РФ повідомило у Telegram.

У російському Міноборони стверджують, що 23 березня і 24 квітня Україна нібито здійснила атаки на пункт базування Чорноморського флоту в місті Севастополь і цивільної інфраструктури Криму, використавши гуманітарні коридори, залучені для експорту української сільгосппродукції.

У міністерстві також заявили, що українські безекіпажні катери начебто були запущені з акваторії порту Одеси, визначеного для реалізації "чорноморської ініціативи".

Таким чином, вважають у Міноборони РФ, Україна нібито "поставила під загрозу чергове продовження "зернової угоди" після 18 травня цього року".