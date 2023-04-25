РФ звинуватила Україну в атаках на Севастополя і порушенні зернової угоди
Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в порушенні зернової угоди, заявивши, що українські безпілотники нібито атакували Севастополь, використавши зернові коридори
Про це Міноборони РФ повідомило у Telegram.
У російському Міноборони стверджують, що 23 березня і 24 квітня Україна нібито здійснила атаки на пункт базування Чорноморського флоту в місті Севастополь і цивільної інфраструктури Криму, використавши гуманітарні коридори, залучені для експорту української сільгосппродукції.
У міністерстві також заявили, що українські безекіпажні катери начебто були запущені з акваторії порту Одеси, визначеного для реалізації "чорноморської ініціативи".
Таким чином, вважають у Міноборони РФ, Україна нібито "поставила під загрозу чергове продовження "зернової угоди" після 18 травня цього року".
- Нагадаємо, уночі на 24 квітня у тимчасово окупованому Севастополі було чути вибухи. Окупаційна влада заявила, що російський флот "відбивав надводні безпілотники".
- 14 березня в МЗС РФ запропонували продовжити "зернову угоду" на 60 днів. Своєю чергою міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів не відповідає підписаним домовленостям, які передбачають продовження щонайменше на 120 днів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.7
Купівля 37.7Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 41.07Продаж 41.9
- Актуальне
- Важливе