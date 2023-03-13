Мінінфраструктури: пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів суперечить наявним домовленостям
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів не відповідає підписаним домовленостям, які передбачають продовження щонайменше на 120 днів
Про це Кубраков написав у Twitter.
"Зернова угода передбачає продовження на щонайменше 120 днів, тому позиція Росії продовжити угоду лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН. Чекаємо на офіційну позицію ООН і Туреччини як гарантів ініціативи", - написав Кубраков.
Раніше видання AFP повідомило, що ООН і РФ почали переговори в Женеві щодо продовження зернової угоди.
Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна зацікавлена в розширенні зернової угоди та працює над цим попри спроби Росії гальмувати роботу "зернового коридору".
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