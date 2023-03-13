Мінінфраструктури: пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів суперечить наявним домовленостям

Про це Кубраков написав у Twitter.

"Зернова угода передбачає продовження на щонайменше 120 днів, тому позиція Росії продовжити угоду лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН. Чекаємо на офіційну позицію ООН і Туреччини як гарантів ініціативи", - написав Кубраков.

Раніше видання AFP повідомило, що ООН і РФ почали переговори в Женеві щодо продовження зернової угоди.

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна зацікавлена в розширенні зернової угоди та працює над цим попри спроби Росії гальмувати роботу "зернового коридору".