ООН та РФ у Женеві почали переговори щодо продовження зернової угоди
Організація Об’єднаних Націй і Росія почали переговори щодо зернової угоди
Про це повідомило видання AFP.
Голова ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффіт не дав коментарів журналістам, коли він прибув на переговори до штаб-квартири ООН у Женеві, як і Ребека Грінспан, голова агентства ООН з торгівлі та розвитку.
Російська місія в Женеві підтвердила AFP, що переговори почалися.
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Також російське ЗМІ у telegram-каналі повідомило про те, що російську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін, від ООН у консультаціях візьмуть участь глава Управління з координації гуманітарних питань Мартін Гріффітс і генеральний секретар Конференції з торгівлі та розвитку Ребека Грінспен.
"Офіційна представниця UNCTAD Катрін Юіссу повідомила нам, що мета ООН полягає в тому, щоб "виправдати очікування всіх учасників угод, укладених у липні 2022 року, і забезпечити продовження курсу, заданого в останні місяці", - йдеться у дописі.
- 8 березня стало відомо, що Генсек ООН Антоніу Гутерреш зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Обговорювали продовження "зернової угоди" й депортацію українських дітей до РФ.
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