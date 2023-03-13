ООН та РФ у Женеві почали переговори щодо продовження зернової угоди

Про це повідомило видання AFP.

Голова ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффіт не дав коментарів журналістам, коли він прибув на переговори до штаб-квартири ООН у Женеві, як і Ребека Грінспан, голова агентства ООН з торгівлі та розвитку.

Російська місія в Женеві підтвердила AFP, що переговори почалися.

Читайте також: "Зерновий коридор" використовують для виведення грошей з України через "чорний" експорт, - нардеп Железняк

Також російське ЗМІ у telegram-каналі повідомило про те, що російську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін, від ООН у консультаціях візьмуть участь глава Управління з координації гуманітарних питань Мартін Гріффітс і генеральний секретар Конференції з торгівлі та розвитку Ребека Грінспен.

"Офіційна представниця UNCTAD Катрін Юіссу повідомила нам, що мета ООН полягає в тому, щоб "виправдати очікування всіх учасників угод, укладених у липні 2022 року, і забезпечити продовження курсу, заданого в останні місяці", - йдеться у дописі.