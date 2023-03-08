Про це повідомляє Тagesschau.

У Києві очільник ООН зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, аби обговорити продовження зернової угоди, яка має закінчитися 18 березня.

Прессекретар Гутерреша Стефан Дюжаррік зазначив, що генсек прибув до Києва ще вночі. Це третій від початку війни візит генсека ООН до України.