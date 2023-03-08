Генсек ООН Гутерреш прибув до Києва
У середу, 8 березня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з візитом до Києва аби обговорити зернову угоду
Про це повідомляє Тagesschau.
У Києві очільник ООН зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, аби обговорити продовження зернової угоди, яка має закінчитися 18 березня.
Прессекретар Гутерреша Стефан Дюжаррік зазначив, що генсек прибув до Києва ще вночі. Це третій від початку війни візит генсека ООН до України.
- Про планований візит Гутерреша до України стало відомо 7 березня.
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