Генсек ООН Гутерріш приїде в Україну обговорити продовження зернової угоди

Про це повідомляє Reuters.

"Генеральний секретар щойно прибув до Польщі по дорозі в Україну", — заявив речник ООН Стефан Дюжаррік у вівторок, 7 березня.

Зазначається, що Гутерріш подорожує з головою ООН з питань допомоги Мартіном Гріффітсом і представницею ООН з питань торгівлі Ребекою Грінспан. Видання пояснює, що Гріффітс вів переговори щодо зернової угоди з Україною, а Грінспан працює над сприянням експорту продовольства та добрив з Росії.