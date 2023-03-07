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Генсек ООН Гутерріш приїде в Україну обговорити продовження зернової угоди

7 березня, 2023 вiвторок
15:53
війна з Росією Антоніу Гутерреш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш у середу, 8 березня, прибуде до України, аби обговорити з Володимиром Зеленським продовження зернової угоди

Про це повідомляє Reuters.

"Генеральний секретар щойно прибув до Польщі по дорозі в Україну", — заявив речник ООН Стефан Дюжаррік у вівторок, 7 березня.

Зазначається, що Гутерріш подорожує з головою ООН з питань допомоги Мартіном Гріффітсом і представницею ООН з питань торгівлі Ребекою Грінспан. Видання пояснює, що Гріффітс вів переговори щодо зернової угоди з Україною, а Грінспан працює над сприянням експорту продовольства та добрив з Росії.

  • Раніше у МЗС України заявили, що Росія посилює наративи про недоцільність "зернової угоди", наша держава з партнерами вже працює над тим, аби не дати РФ заблокувати "зерновий коридор".
  • 4 березня стало відомо, що будуть запроваджені нові процедури транзиту українського зерна через Польщу – вони покликані спростити перевезення через кордон.
  • Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у неділю, 5 березня, що Анкара докладає всіх зусиль продовження дії "зернової угоди". 
  • 7 березня Україна розпочала онлайн-переговори з партнерами щодо Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на продовження експорту продовольства на світові ринки.
Світ
ООН
зерно
Антоніу Гутерріш
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