Росія заявляє про недоцільність продовження "зернової угоди" напередодні завершення її дії, — МЗС
Представниця МЗС України заявила, що Росія посилює наративи про недоцільність "зернової угоди", наша держава з партнерами вже працює над тим, аби не дати РФ заблокувати "зерновий коридор"
Про це заявила посол Міністерства закордонних справ України з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева.
"Вже зараз Росія починає подавати певні сигнали про те, що продовження роботи "зернового коридору" у такому форматі як зараз, є не дуже доцільним", - сказала вона.
За її словами, Україна звернулась до ООН та Туреччини із закликом не зважати на шантаж Росі
"На думку української сторони, реакція має бути чіткою та однозначною з боку наших партнерів", - сказала вона.
Сьогодні пропагандистські ЗМІ повідомили, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі з головою МЗС Туреччини Чавушоглу заявив, що "продовження "зернової угоди" можливе лише при врахуванні інтересів Росії".
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