Про це заявила посол Міністерства закордонних справ України з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева.

"Вже зараз Росія починає подавати певні сигнали про те, що продовження роботи "зернового коридору" у такому форматі як зараз, є не дуже доцільним", - сказала вона.

За її словами, Україна звернулась до ООН та Туреччини із закликом не зважати на шантаж Росі

"На думку української сторони, реакція має бути чіткою та однозначною з боку наших партнерів", - сказала вона.

Сьогодні пропагандистські ЗМІ повідомили, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі з головою МЗС Туреччини Чавушоглу заявив, що "продовження "зернової угоди" можливе лише при врахуванні інтересів Росії".