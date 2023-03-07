Про це інформує Reuters з посиланням на анонімне джерело в українському уряді.

"Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато що залежить не від нас, а від партнерів", - сказало джерело.

Анонім розповів, що Україна не проводила дискусій з РФ, яка блокувала чорноморські порти після повномасштабного вторгнення 2022 року, проте Київ розуміє, партнери ведуть переговори з Москвою.

Повідомляється, що наша країна є важливим світовим виробником та експортером зерна, водночас ринок постраждав від російської війни.

Чорноморську зернову ініціативу підтримали Організація Об'єднаних Націй і Туреччина в липні 2022 року і продовжили в листопаді. Термін дії закінчуватиметься 18 березня, якщо її не продовжать.