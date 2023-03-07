Київ розпочав онлайн-переговори щодо продовження зернової угоди, - Reuters
Україна розпочала онлайн-переговори з партнерами щодо Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на продовження експорту продовольства на світові ринки
Про це інформує Reuters з посиланням на анонімне джерело в українському уряді.
"Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато що залежить не від нас, а від партнерів", - сказало джерело.
Анонім розповів, що Україна не проводила дискусій з РФ, яка блокувала чорноморські порти після повномасштабного вторгнення 2022 року, проте Київ розуміє, партнери ведуть переговори з Москвою.
Повідомляється, що наша країна є важливим світовим виробником та експортером зерна, водночас ринок постраждав від російської війни.
Чорноморську зернову ініціативу підтримали Організація Об'єднаних Націй і Туреччина в липні 2022 року і продовжили в листопаді. Термін дії закінчуватиметься 18 березня, якщо її не продовжать.
- Нагадаємо, у МЗС України заявили, що Росія посилює наративи про недоцільність "зернової угоди", наша держава з партнерами вже працює над тим, аби не дати РФ заблокувати "зерновий коридор".
- 4 березня стало відомо, що будуть запроваджені нові процедури транзиту українського зерна через Польщу – вони покликані спростити перевезення через кордон.
- Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у неділю, 5 березня, що Анкара докладає всіх зусиль продовження дії "зернової угоди".
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