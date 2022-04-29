Про це повідомив журналіст BBC Бен Браун, акредитований в українській столиці.

My interview tonight in Kyiv with the UN Secretary General on his talks with President Zelensky - and his efforts to stop the fighting in #Ukraine pic.twitter.com/oNdzDdN2Jj — Ben Brown (@BenBrownBBC) April 28, 2022



"Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває в місті для переговорів із президентом Зеленським. Україна називає це "огидним актом варварства" та "листівкою з Москви", - написав Браун.



На питання, чи можлива "ядерна війна" у зв'язку із нападом Росії на Україну, Гутерреш сказав, що щиро вірить, що "ядерна війна немислима" і всі мають робити усе можливе, аби зробити її "неможливою".