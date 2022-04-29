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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Гутерреш шокований тим, що росіяни обстріляли Київ, коли він перебував у місті, - BBC

Гутерреш шокований тим, що росіяни обстріляли Київ, коли він перебував у місті, - BBC

29 квітня, 2022 п'ятниця
00:45
війна з Росією Антоніу Гутерреш у Києві після обстрілів російськими ракетами

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває у столиці України

Про це повідомив журналіст BBC Бен Браун, акредитований в українській столиці.


"Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває в місті для переговорів із президентом Зеленським. Україна називає це "огидним актом варварства" та "листівкою з Москви", - написав Браун.

На питання, чи можлива "ядерна війна" у зв'язку із нападом Росії на Україну, Гутерреш сказав, що щиро вірить, що "ядерна війна немислима" і всі мають робити усе можливе, аби зробити її "неможливою".

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Антоніу Гутерреш
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