Гутерреш шокований тим, що росіяни обстріляли Київ, коли він перебував у місті, - BBC
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває у столиці України
Про це повідомив журналіст BBC Бен Браун, акредитований в українській столиці.
"Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває в місті для переговорів із президентом Зеленським. Україна називає це "огидним актом варварства" та "листівкою з Москви", - написав Браун.
На питання, чи можлива "ядерна війна" у зв'язку із нападом Росії на Україну, Гутерреш сказав, що щиро вірить, що "ядерна війна немислима" і всі мають робити усе можливе, аби зробити її "неможливою".
- 28 квітня увечері у Києві пролунали вибухи. Влучили у житловий будинок. 5 людей врятовано, 10 - постраждали.
- Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ще позавчора Генсек ООН сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні за кілометр від нього лунають вибухи. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав вечірні обстріли української столиці черговою демонстрацією ставлення Росії до України, Європи та світу, а глава оборонного відомства Олексій Резніков вважає, що це був напад на світову безпеку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.04
Купівля 31.04Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.67Продаж 33.86
- Актуальне
- Важливе