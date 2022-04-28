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Війна з Росією: хроніка
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Це напад на безпеку Генсека ООН і на світову безпеку, – Резніков про ракетні удари по Києву

28 квітня, 2022 четвер
21:46
війна з Росією Олексій Резніков

У той час, як Генеральний секретар ООН відвідує Київ, постійний член Ради Безпеки ООН - Росія - завдає ракетних ударів по місту

Про це написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Це напад на безпеку Генсека і на світову безпеку!"- каже Резніков.

  • Нагадаємо, 28 квітня, близько 20.00 у Києві пролунали вибухи. Міністр закордонних справ назвав вечірні обстріли української столиці черговою демонстрацією ставлення Росії до України, Європи та світу

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Новини
обстріли
Олексій Резніков
Київ
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