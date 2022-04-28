Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

28 квітня близько 20.00 у Києві пролунали вибухи.

Прем'єр-міністр Болгарії Петков, перебуваючи у Києві 28 квітня, заявив, що його країна допоможе Україні з ремонтом військової техніки.

Перебуваючи у Києві 28 квітня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав відкрити коридори евакуації в Маріуполь, заявивши, що місто в облозі і є "кризою всередині кризи".

"Росія вдарила по Києву саме тоді, коли Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та прем’єр Болгарії Кирил Петков відвідували нашу столицю. Цим огидним актом варварства Росія ще раз демонструє своє ставлення до України, Європи та світу", - наголосив він.