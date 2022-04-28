Генсек ООН закликав відкрити в Маріуполі коридори для евакуації

Про це пише CNN.

"Сьогодні маріупольці гостро потребують такого коридору. Маріуполь – це криза в кризі", – сказав Гутерреш у Києві, виступаючи на прес-конференції разом із президентом України Володимиром Зеленським.

"Тисячі мирних жителів потребують рятувальної допомоги. Багато людей похилого віку потребують медичної допомоги або мають обмежену рухливість, їм потрібен шлях до втечі з апокаліпсису", – додав він.

Глава ООН зустрівся із Зеленським та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у четвер після візиту до Москви, де у вівторок він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.

Гутерреш процитував свою зустріч з Путіним і сказав, що російський президент "в принципі" погодився на залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до евакуації мирного населення з маріупольського металургійного заводу "Азовсталь".

Він додав, що у нього були "інтенсивні переговори" з Зеленським, щоб евакуація з Маріуполя стала реальністю.

У зверненні до українського народу Гутерреш сказав, що хоче, щоб вони знали, що "світ бачить вас, чує вас і вражений вашою стійкістю та рішучістю".

"Я також знаю, що слів солідарності недостатньо. Я тут, щоб зосередитися на потребах на місцях і розширити наші операції", – продовжив він.

За його словами, Рада Безпеки ООН "не змогла зробити все, що в її силах, щоб запобігти і припинити цю війну", і що невдача є "джерелом великого розчарування і гніву".