Представники ООН виїхали в Запоріжжя для підготовки евакуації людей із Маріуполя
Координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані повідомила, що виїхала до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя
Про це вона написала у своєму Twitter.
"Генеральний секретар Антоніу Гутерреш прибув в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. На його прохання я їду до Запоріжжя для підготовки до, сподіваюсь, евакуації з Маріуполя. ООН повністю мобілізована для порятунку життів українців і надання допомоги тим, хто її потребує", - написала Лубрані.
- 26 квітня, очільник ООН здійснив візит в Росію, де зустрівся з Лавровим та Путіним. На цій зустрічі Гутерреш назвав вторгнення в Україну порушенням Статуту ООН та запропонував створити спільну групу для організації гуманітарних коридорів, у тому числі з маріупольського заводу "Азовсталь".
- Згодом Пєсков спростував наявність домовленостей з Путіним про евакуацію цивільних з "Азовсталі".
- Вчора, 27 квітня, Гутерреш прибув в Україну, де планує зустрітись з Кулебою та Зеленським.
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