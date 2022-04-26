Гутерреш пропонує створити контактну групу ООН-Україна-Росія щодо гуманітарних коридорів
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим запропонував створити контактну групу в форматі ООН-Україна-Росія
Про це передає НВ.
"Терміново необхідні гуманітарні коридори, які були б безпечними, ефективними і яких би дотримувалися всі, для евакуації цивільних і доставки такої необхідної допомоги. З цією метою я запропонував створення контактної групи з гуманітарних питань, яка б об'єднала ООН, Росію і Україну для пошуку можливостей відкриття безпечних коридорів з місцевим припиненням вогню і для гарантування того, щоб коридори були ефективними", - сказав Гутерреш під час пресконференції.
Він наголосив, що в Маріуполі тисячі цивільних потребують гуманітарної допомоги, і ООН готова мобілізувати свої людські та логістичні ресурси, щоб допомогти врятувати життя людей.
"Я пропоную координувати роботу ООН, Міжнародного Червоного Хреста, України та Росії для того, щоб гарантувати безпечну евакуацію цивільних, які хочуть виїхати, як на заводі Азовсталь, так і в місті, у будь-якому напрямку, який вони оберуть, а також доставити необхідну гуманітарну допомогу", - підсумував він.
- Нагадаємо, у міноборони РФ заявили, що готові відкрити гумкоридор з Азовсталі для цивільних. Ірина Верещук попередила про можливі провокації.
- 24 квітня гуманітарний коридор із Маріуполя не запрацював, оскільки росіяни порушували режим "тиші".
- Україна просить Генсека ООН виступити гарантом коридору до Азовсталі.
- На заводі "Азовсталь" у Маріуполі перебувають більше тисячі жінок, дітей та понад 500 поранених.
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