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Головна війна з Росією У Кремлі заперечують, що генсек ООН домовився з Путіним про евакуацію цивільних з "Азовсталі", - Пєсков

У Кремлі заперечують, що генсек ООН домовився з Путіним про евакуацію цивільних з "Азовсталі", - Пєсков

27 квітня, 2022 середа
23:26
війна з Росією "Азовсталь", Маріуполь. Квітень 2022 року

У Кремлі заперечили згоду Путіна на пропозицію генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо участі ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста в евакуації мирного населення з оточеного заводу "Азовсталь" у Маріуполі

Про це сказав речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".

"Ця тема була паном Гутерришем озвучена, і вона буде далі опрацьовуватися. Якихось конкретних домовленостей у цьому питанні не було", - підсумував Пєсков.

  • Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін і Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зустрілися у Москві. Після зустрічі в ООН заявили, що Путін начебто погодився на участь ООН та МКЧХ в евакуації мирного населення з "Азовсталі".
  • Україна вимагає від Червоного Хреста та ООН допомогти звільнити захоплених окупантами під Маріуполем водіїв і рятувальників.
  • 1 квітня команда Міжнародного Червоного Хреста не змогла доїхати до Маріуполя.
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