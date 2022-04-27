У Кремлі заперечують, що генсек ООН домовився з Путіним про евакуацію цивільних з "Азовсталі", - Пєсков
У Кремлі заперечили згоду Путіна на пропозицію генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо участі ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста в евакуації мирного населення з оточеного заводу "Азовсталь" у Маріуполі
Про це сказав речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".
"Ця тема була паном Гутерришем озвучена, і вона буде далі опрацьовуватися. Якихось конкретних домовленостей у цьому питанні не було", - підсумував Пєсков.
- Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін і Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зустрілися у Москві. Після зустрічі в ООН заявили, що Путін начебто погодився на участь ООН та МКЧХ в евакуації мирного населення з "Азовсталі".
- Україна вимагає від Червоного Хреста та ООН допомогти звільнити захоплених окупантами під Маріуполем водіїв і рятувальників.
- 1 квітня команда Міжнародного Червоного Хреста не змогла доїхати до Маріуполя.
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