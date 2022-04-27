У Кремлі заперечують, що генсек ООН домовився з Путіним про евакуацію цивільних з "Азовсталі", - Пєсков

Про це сказав речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".



"Ця тема була паном Гутерришем озвучена, і вона буде далі опрацьовуватися. Якихось конкретних домовленостей у цьому питанні не було", - підсумував Пєсков.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін і Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зустрілися у Москві. Після зустрічі в ООН заявили, що Путін начебто погодився на участь ООН та МКЧХ в евакуації мирного населення з "Азовсталі".

Україна вимагає від Червоного Хреста та ООН допомогти звільнити захоплених окупантами під Маріуполем водіїв і рятувальників.

1 квітня команда Міжнародного Червоного Хреста не змогла доїхати до Маріуполя.