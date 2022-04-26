Путін погодився на залучення ООН і Червоного Хреста до евакуації з "Азовсталі", - офіс Генсека ООН
Офіс Генерального секретаря ООН за підсумками його переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним оголосив про згоду Росії провести евакуацію з "Азовсталі"
Про це йдеться у заяві Офісу Генсека ООН.
У документі йдеться про те, що під час зустрічі віч-на-віч у Москві 26 квітня, президент РФ Володимир Путін і Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорили пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту у зв'язку з ситуацією в Маріуполі.
"Президент (Путін. - Ред.) дав принципову згоду на участь ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в евакуації мирних жителів з заводу "Азовсталь" в Маріуполі", - йдеться в заяві.
Подальші обговорення відбудуться з Управлінням ООН з координації гуманітарних питань та міністерством оборони Росії, зазначено у документі.
- 26 квітня Путін заявив Гутеррішу, що у Маріуполі ситуація трагічна, але бойові дії там не ведуться.
- На Азовсталі знаходяться понад тисяча жінок і дітей та понад пів тисячі поранених. Російські військові безуспішно намагаються захопити Азовсталь, попри заяви про припинення наступу
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