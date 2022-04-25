"Азовсталь залишається серцем спротиву і точкою нашого болю": радник мера Маріуполя про намагання окупантів захопити територію

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За його словами, бомбардування та обстріли з важкої артилерії не припинялись навіть 24 квітня, коли християни східного обряду святкували Великдень. Попри публічні заяви про припинення наступу, окупанти знову намагались увійти диверсійними групами на території заводу, але зазнали невдачі.



Петро Андрющенко розповів, що окупанти разом із колаборантами намагаються створити ілюзію відновлення життя.



"Окрім пасхальних служб в двох храмах московського патріархату (один в центральному районі поруч з Драмтеатром), окупанти оголосили про створення зони безпечного компактного розселення в Маріуполі. За їх інформацією в Приморському районі Маріуполя у вцілілих приватних будинках будуть розселяти маріупольців, що покинули місто через втрату житла і тимчасово мешкають на узбережжі", - написав він.

Також у місті почала працювати "міліція" окупантів. Колишніх співробітників поліції зобов’язують з’явитись на службу.



Нагадаємо, 24 квітня російські військові захопили в полон сина директорки Маріупольського кінофестивалю "Кіно і Ти" Ольги Новікової - Олексія.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що понад 20 тис. містян загинуло, 100 тис. перебувають в оточенні.

Міжнародний комітет Червоного хреста заявив, що готовий допомагати в евакуації маріупольців.

23 квітня Зеленський сказав, що деблокада Маріуполя поки неможлива.

За словами радника, щоб якось виправдати власну неспроможність остаточної окупації Маріуполя та штурму Азовсталі, росіяни поширюють фейки. Вони повідомляють, що, нібито, українські олігархи забезпечують перебування приватних армій в Україні і залучають нових."Одночасно з цим Пушилін зробив заяву про те, що не території Азовсталі знаходиться не менш 400 іноземних найманців. При тому, що тільки вчора масово поширювали інформацію на передодні чергової спроби штурму, що в Азовсталі залишилось всього до 100 українських військових. Здоровий глузд та банальна математика ніколи не було ніякою частиною окупантів, але навіть тут вони самі себе перевершують", - додав Андрющенко.