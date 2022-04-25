English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Азовсталь залишається серцем спротиву і точкою нашого болю": радник мера Маріуполя про намагання окупантів захопити територію

"Азовсталь залишається серцем спротиву і точкою нашого болю": радник мера Маріуполя про намагання окупантів захопити територію

25 квітня, 2022 понедiлок
12:48
війна з Росією

Російські військові безуспішно намагаються захопити Азовсталь, попри заяви про припинення наступу

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

За його словами, бомбардування та обстріли з важкої артилерії не припинялись навіть 24 квітня, коли християни східного обряду святкували Великдень. Попри публічні заяви про припинення наступу, окупанти знову намагались увійти диверсійними групами на території заводу, але зазнали невдачі.

Петро Андрющенко розповів, що окупанти разом із колаборантами намагаються створити ілюзію відновлення життя.

"Окрім пасхальних служб в двох храмах московського патріархату (один в центральному районі поруч з Драмтеатром), окупанти оголосили про створення зони безпечного компактного розселення в Маріуполі. За їх інформацією в Приморському районі Маріуполя у вцілілих приватних будинках будуть розселяти маріупольців, що покинули місто через втрату житла і тимчасово мешкають на узбережжі", - написав він.
Також у місті почала працювати "міліція" окупантів. Колишніх співробітників поліції зобов’язують з’явитись на службу. 
 



За словами радника, щоб якось виправдати власну неспроможність остаточної окупації Маріуполя та штурму Азовсталі, росіяни поширюють фейки. Вони повідомляють, що, нібито, українські олігархи забезпечують перебування приватних армій в Україні і залучають нових.

"Одночасно з цим Пушилін зробив заяву про те, що не території Азовсталі знаходиться не менш 400 іноземних найманців. При тому, що тільки вчора масово поширювали інформацію на передодні чергової спроби штурму, що в Азовсталі залишилось всього до 100 українських військових. Здоровий глузд та банальна математика ніколи не було ніякою частиною окупантів, але навіть тут вони самі себе перевершують", - додав Андрющенко.
 
 
  • Нагадаємо, 24 квітня російські військові захопили в полон сина директорки Маріупольського кінофестивалю "Кіно і Ти" Ольги Новікової - Олексія.
  • Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що понад 20 тис. містян загинуло, 100 тис. перебувають в оточенні.
  • Міжнародний комітет Червоного хреста заявив, що готовий допомагати в евакуації маріупольців.
  • 23 квітня Зеленський сказав, що деблокада Маріуполя поки неможлива.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Маріуполь
Читайте також:
Ракетний удар
24 квітня, 2022 неділя
Окупанти завдали 9 ракетних ударів по інфраструктурі Кременчука, - очільник ОВА
24 квітня, 2022 неділя
"Їх там толпа була". Українці показали, як нищать окупантів з гармати бронетранспортера "Буцефал"
Людмила Денісова
24 квітня, 2022 неділя
"Аналогічно зі звірствами нацистів": Держдума РФ пропонує примусити українських військовополонених здавати кров для окупантів, - Денісова
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 30.96
    Купівля 30.96
    Продаж 32.01
  • EUR
    Купівля 33.26
    Продаж 34.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
25 квітня
14:20
Оновлено
Держдеп США
Держдеп починає повертати дипломатів в Україну, Байден номінує послом США Бріджит Брінк
14:03
Оновлено
обстріл
Крім залізничної інфраструктури, постраждали прилеглі будинки, ушкодження отримав працівник, – подробиці ракетного удару по Рівненщині
13:55
Танкер Mercer Street
Нафта фінансує військові дії Путіна: у Норвегії активісти Greenpeace заблокували російський танкер
13:53
Кличко анонсував демонтаж радянських скульптур під аркою Дружби народів у столиці
13:52
12-річний хлопчик з Британії зібрав майже 255 тис. фунтів стерлінгів для допомоги українським біженцям
13:41
нафтовий танкер Пегас
Європа відновить закупівлю нафти у ОАЕ, щоб замінити поставки з РФ, - Reuters
13:37
пожежа в Брянську
Око за око. Як Україні допоможе "Дружба", що палає?
13:36
ЗСУ збили літак
ЗСУ збили на Харківщині Су-24, – голова ОВА
13:35
окупант Маріуполь
У міноборони РФ заявили, що готові відкрити гумкоридор з Азовсталі для цивільних. Ірина Верещук попереджає про можливі провокації
13:30
Хмельницька АЕС
Черговий акт ядерного тероризму: над Хмельницькою АЕС зафіксували російські крилаті ракети
13:18
Брянськ пожежа
Влада Брянська через пожежу на нафтобазі евакуювала учнів шкіл та співробітників деяких закладів, - ЗМІ
13:17
Що таке starlink і як ним користуватись: у Держспецзв’язку пояснили особливості доступу до супутникового інтернету від SpaceX
13:15
Ексклюзив
Олексій Кошель
На блокпостах Херсонщини чоловікам надзвичайно складно виїхати. Є ризик стати полоненими, - Кошель
13:03
пожежа НДІ Міноборони РФ
Внаслідок пожежі в одному з ключових НДІ Міноборони РФ у Твері загинуло 17 осіб
12:56
Оновлено
окупанти обстріляли залізничну станцію
Окупанти обстріляли 5 залізничних станцій у Центрі та на Заході України, рух поїздів тимчасово затримано, є постраждалі, - Камишін
12:53
Азовсталь
Окупанти планують застосувати хімзброю проти бійців та мирного населення, які перебувають на території Азовсталі, - розвідка
12:27
Ллойд Остін
США вірять, що Україна здатна виграти війну проти Росії, - очільник Пентагону Остін
12:11
Ентоні Блінкен
Незалежна Україна існуватиме значно довше, ніж перебуватиме на сцені Путін, - Блінкен після візиту до Києва
12:00
Ексклюзив
Коридор до Придністров'я для ворога неможливий, - Коваленко
11:52
евакуація
На Луганщині біля Рубіжного під обстріл потрапив евакуаційний автобус: окупанти продовжують зривати гумкоридори
11:47
Airbnb
Airbnb анонсував партнерські програми щодо розміщення 100 тис. українських біженців
11:38
НАТО УКРАЇНА
Україна не вноситиме поправок до Конституції щодо курсу на членство в НАТО, - Стефанчук
11:26
електроопора
Луганська область вкотре без світла: росіяни обстріляли Кремінську електропідстанцію, - Гайдай
11:25
Допомога ЗСУ, фінансова підтримка, посилення санкцій проти РФ і безпекові гарантії Україні, - Зеленський про головні теми зустрічі з Блінкеном та Остіном
11:08
Ексклюзив
Санкції проти Росії не вичерпані, — дипломат Данило Лубківський
11:06
Ф’юрі – Вайт
Ф'юрі отримав рекордний гонорар за перемогу над Вайтом
10:58
21 900 військових, 884 танки, 181 літак та 154 гелікоптери: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ від початку повномасштабної війни в Україні
10:49
Ексклюзив
Савченко
Кожен день війни Україні коштує $2 млрд - економіст
10:45
У Софійському соборі відбудеться великодній онлайн-концерт на знак подяки захисникам та захисницям ЗСУ
10:41
Оновлено
обстріл уламки ракети
Під ракетні обстріли на Вінничччині потрапили Жмеринка і Козятин, є загиблі та поранені, - ОВА
10:38
окупант
"Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда": СБУ оприлюднила листування російського військового, який вцілів під Чорнобаївкою
10:37
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
Стефанчук пояснив, чому під час повномасштабної війни не можна забороняти діяльність УПЦ МП
10:10
Близько 70% чехів підтримують прийняття українських біженців, проте вони занепокоєнні через соціальне забезпечення та безробіття, - опитування STEM
09:42
Програму для прийому біженців у Британії назвали "бездушною та нелюдською", - The Guardian
09:28
Оновлено
Зеленський, Остін і Блінкен
Повернення дипломатів та новий пакет допомоги у розмірі $713 млн: Зеленський провів зустріч із Блінкеном та Остіном
09:25
Одеса
На Одещині окупанти намагаються посилити повітряну розвідку та ведуть обстріл інших областей із Чорного моря, - речник ОВА
09:04
пожежа у житловому будинку
Ракетні удари по Кременчуку: окупанти влучили в ТЕЦ та нафтопереробний завод, є загиблий і постраждалі
08:24
На Луганщині через обстріли окупантів 24 квітня зруйновано 7 будинків, - ОВА
07:50
Герхард Шредер
У Німеччині закликали виключити Шредера з партії соціал-демократів
07:20
Укрзалізниця дизель-поїзд
Укрзалізниця призначила на 25 квітня 6 додаткових евакуаційних рейсів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV