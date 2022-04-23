Деблокада Маріуполя поки неможлива. Зараз ми пропонуємо гуманітерне вирішення цього питання, - Зеленський

Про це він повідомив під пресконференції.



За його словами 23 квітня росіяни обстрілюють Україну з різних напрямків та озброєння. Маріуполь заблокований і деблокада наразі неможлива.



"Зараз в Маріуполі складне оточення. Сьогодні один із найскладніших днів. Вони стріляють із моря, суші, танків, артилерії, авіація тощо. Як тільки ми туди зможемо дійти ми дійдемо, а поки ми пропонуємо ще раз, як будь-які цивілізовані люди, гуманітарне вирішення цього питання - обмін цивільних людей. Ми пропонуємо обмін поранених", - сказав президент.



23 квітня голова Маріупольської райради розповів про постійні нові перешкоди в організації евакуацію мешканців Маріуполя.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав ситуацію в Маріуполі найбільшою гуманітарною катастрофою з часу вторгнення Росії і, можливо, найгіршою катастрофою століття, оскільки південно-східне портове місто зазнає постійних бомбардувань з боку російських військ.

22 квітня представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія не остаточно відмовилася від штурму маріупольського заводу "Азовсталь".

Додамо, що Маріуполь оточений російськими військами з 1 березня. Українські чиновники стверджують, що під час штурму в місті загинули понад 20 тисяч людей.