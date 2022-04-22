Росія планує залучити Росгвардію та ФСБ до штурму Азовсталі в Маріуполі, - розвідка

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

Він прокоментував те, що Путін не підтримав ідею Шойгу масовано штурмувати Азовсталь,

"Вони дійсно можуть відмовитися від широкомасштабного штурму Азовсталі. Але, за нашими даними, вони планують залучити Росгвардію, інші структури, в тому числі структури ФСБ, які будуть продовжувати наступ на завод, щоб знищити наш опір", - заявив Скібіцький.

Нагадаємо, у британській розвідці вважають, що рішення Путіна заблокувати сталеливарний завод "Азовсталь", ймовірно, вказує на бажання стримати український опір у Маріуполі. Таким чином він хоче вивільнити російські сили для розгортання в інших місцях на Сході України.