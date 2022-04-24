Міжнародний комітет Червоного христа готовий допомагати в евакуації маріупольців

Про це Міжнародний комітет Червоного христа повідомив на своєму сайті.



"Для добровільного безпечного виходу з міста, в тому числі з території заводу "Азовсталь", тисяч цивільних осіб та сотень поранених нагально необхідним є негайне надання безперешкодного гуманітарного доступу", – йдеться у повідомленні.

Як зауважили в МКЧХ, організація готова допомагати сторонам конфлікту узгоджувати практичні та придатні до виконання угоди для забезпечення добровільної евакуації нужденним.



"На місцях розміщено команди працівників для сприяння проведенню безпечного виходу, щойно буде укладено таку угоду та надано гарантії безпеки", – вказує МКЧХ.

Нагадаємо, Україна вимагає від Червоного Хреста та ООН допомогти звільнити захоплених окупантами під Маріуполем водіїв і рятувальників.

1 квітня команда Міжнародного Червоного Хреста не змогла доїхати до Маріуполя.



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