Росіяни взяли у полон сина директорки Маріупольського кінофестивалю та вимагають 5 тис. євро "викупу за збереження життя"

Про це жінка написала у Facebook.



"Друзі, мій син Олексій Артемович Новіков 2004 р.н., студент Маріупольського державного університету, служив у ТрО Маріуполя з 25.02.2022 р. Він потрапив у полон до російських військових 23.04.2022 поблизу Маріуполя. Мені сьогодні зателефонували і вимагали викуп за його життя. 5000 євро. Мені дали термін до завтра 25.04.2022 р.", - повідомила Новікова.



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Це також прокоментував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко."Вимагають 5 тис. евро за збереження йому життя. Не за повернення. Не за безпеку. А просто за збереження життя. Дали час до ранку понеділка. Погрожують, що в разі не отримання грошей знімуть на відео його страту. Це - справжній тероризм. Хлопця тримають в районі с. Малоянісоль. Новіков Олексій проходив службу в ТерО. Наразі Україна включила його в перелік полонених. Але гарантій збереження життя досі немає", - зазначив він y Telegram.