У Маріуполі ситуація трагічна, але бойові дії там не ведуться, - Путін генсеку ООН
У Москві президент РФ Володимир Путін провів зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем
Як повідомляє російське пропагандистське ЗМІ ТАСС, Путін запевнив Гутерріша в тому, що в Маріуполі бойові дії завершені.
"Ситуація у Маріуполі трагічна, але бойові дії там закінчено, у полон у Маріуполі здалися понад 1,3 тис. українських військових", - сказав Путін.
За його словами завод "Азовсталь" у Маріуполі "повністю ізольований, але бойові дії у ньому не ведуться".
Однак, насправді ситуація в Маріуполі кардинально інша, ніж розповідає Путін. Лише цієї ночі, 26 квітня, по Азовсталі було скинуто 35 авіаційних бомб. Постраждало чимало цивільних. А "зелений коридор" для Азовсталі виявився черговою пасткою з обстрілами артилерії.
- Нагадаємо, на Азовсталі знаходяться понад тисяча жінок і дітей та понад пів тисячі поранених. Російські військові безуспішно намагаються захопити Азовсталь, попри заяви про припинення наступу
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.93
Купівля 30.93Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.03Продаж 34.4
- Актуальне
- Важливе