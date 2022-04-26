У Маріуполі ситуація трагічна, але бойові дії там не ведуться, - Путін генсеку ООН

Як повідомляє російське пропагандистське ЗМІ ТАСС, Путін запевнив Гутерріша в тому, що в Маріуполі бойові дії завершені.

"Ситуація у Маріуполі трагічна, але бойові дії там закінчено, у полон у Маріуполі здалися понад 1,3 тис. українських військових", - сказав Путін.

За його словами завод "Азовсталь" у Маріуполі "повністю ізольований, але бойові дії у ньому не ведуться".

Однак, насправді ситуація в Маріуполі кардинально інша, ніж розповідає Путін. Лише цієї ночі, 26 квітня, по Азовсталі було скинуто 35 авіаційних бомб. Постраждало чимало цивільних. А "зелений коридор" для Азовсталі виявився черговою пасткою з обстрілами артилерії.

Нагадаємо, на Азовсталі знаходяться понад тисяча жінок і дітей та понад пів тисячі поранених. Російські військові безуспішно намагаються захопити Азовсталь, попри заяви про припинення наступу

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