"Зелений коридор" для Азовсталі виявився черговою пасткою з обстрілами артилерії, - радник міського голови Маріуполя
У Маріуполі росіяни не просто не зупиняли обстрілів території заводу, а й вдались до обстрілів по умовному коридору на вихід
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"По факту це виглядає так – з броньованої автівки у великі гучномовці робиться пропозиція здатись і вийти протягом 10-15 хвилин. Після робиться невелика пауза і проводяться обстріли артилерії по житлової зоні в кордонах умовного виходу з Азовсталі", - пише Андрющенко.
Також він додав, що гуманітарна обстановка у місті залишається важкою.
"Попри відкриту "баню" та безліч пропаганди про наявність їжі та води, їжі катастрофічно не вистачає. Більш того, окупанти перейшли до ганебної практики забезпечення їжею чоловіків виключно в разі залученості до робіт. Тому, чоловіки вимушені приймати участь у розборі завалів, облаштування братських могил буквально аби не вмерти з голоду. Без перевищень. Медична допомога недоступна. Окупанти анонсували відкриття першої «лікарні» в приміщенні стоматологічного центру «Апполонія» в Лівобережному районі. Що мабуть найбільш каже про справжню підготовленість окупантів, їх дбання за цивільними і реальний стан інших лікарень міста", - зазначив радник мера.
- Додамо, що на заводі "Азовсталь" у Маріуполі перебувають більше тисячі жінок, дітей та понад 500 поранених. Також супутник зафіксував третю братську могилу поблизу Маріуполя у селищі Старий Крим.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.91
Купівля 30.91Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.04Продаж 34.43
- Актуальне
- Важливе