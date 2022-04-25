Супутник зафіксував третю братську могилу поблизу Маріуполя у селищі Старий Крим, – Схеми

Про це повідомили "Схеми".



Згідно з супутниковими знімками Planet, у селищі Старий Крим поблизу Маріуполя після 24 березня, тоді як 10 березня почалася російська окупація цього населеного пункту, вирили траншеї на кладовищі.



Це вже третє місце масового поховання людей поблизу Маріуполя, яке виявили за допомогою супутника. Селище Старий Крим розташоване за 5 км від Маріуполя.



Перші траншеї з'явилися після 24 березня, а на знімку від 7 квітня, за два тижні, вони видозмінилися: місце поховання збільшилося. Частина з траншей – закопана. Свіжі знімки від 24 квітня фіксують нові захоронення: протяжність масового поховання збільшилася з 60-70 до 200 метрів.



Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що йому відомо про вивіз окупантами тіл загиблих жителів міста до Старокримського кладовища, де ховають їх у місцях масового поховання.



"Нам відомо про ці братські могили, бо ці фашисти – і в мене немає інших слів – залучають для поховання місцеве населення, за їжу. Вони нам і повідомили, що треба "трудогодини" напрацювати, щоб тобі дали їжу, воду… Зараз у Маріуполі недостатньо гуманітарки, яку вони завозять, тому люди вимушені це робити», – каже Бойченко.

Нагадаємо, російські війська під час штурму Маріуполя могли застосовувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами.

У селі Виноградне на околиці Маріуполя знайшли місце масового поховання завбільшки 45 на 25 метрів.

У селищі Мангуш окупанти масово ховають загиблих маріупольців у братських могилах. Супутник зафіксував 300-метрове місце поховання.