По Азовсталі росіяни завдали 35 авіаударів за ніч, постраждали цивільні, - "Азов"

Про це повідомили у полку "Азов".

"Завод «Азовсталь», в якому знаходяться захисники Маріуполя, де в підвалах ховаються від обстрілів цивільні, продовжують накривати ворожим вогнем. Тільки за минулу ніч було здійснено 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів. Та найважливіше - від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами. Військовослужбовці полку «Азов» надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "зелений коридор" для Азовсталі виявився черговою пасткою з обстрілами артилерії

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