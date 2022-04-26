По Азовсталі росіяни завдали 35 авіаударів за ніч, постраждали цивільні, - "Азов"
За ніч 26 квітня маріупольський завод "Азовсталь" зазнав 35 авіаударів, постраждали цивільні, бійці полку "Азов" надають їм допомогу
Про це повідомили у полку "Азов".
"Завод «Азовсталь», в якому знаходяться захисники Маріуполя, де в підвалах ховаються від обстрілів цивільні, продовжують накривати ворожим вогнем. Тільки за минулу ніч було здійснено 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів. Та найважливіше - від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами. Військовослужбовці полку «Азов» надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, "зелений коридор" для Азовсталі виявився черговою пасткою з обстрілами артилерії
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