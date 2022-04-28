У Києві пролунали вибухи

Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.За попередніми даними, увечері 28 квітня російські війська обстріляли центр столиці. Повідомляють про два влучання в Шевченківському районі.

Рятувальні служби на місці.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила Hromadske, що внаслідок обстрілу в Києві є потерпілі, але поки невідомо скільки.

"Два влучання. Один об'єкт, один житловий сектор біля об'єкта. Влучання було у перші поверхи, а на верхніх є люди", — розповіла речниця.

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