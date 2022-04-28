Болгарія допоможе Україні з ремонтом військової техніки, – прем'єр-міністр Петков

Про це стало відомо 28 квітня під час спільного брифінгу Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова.



"Сьогодні ми провели змістовні перемовини, обговорили всі ключові питання, які варті уваги саме зараз. У розмові з прем'єр-міністром ініційовано налагодження взаємодії для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Це дуже важливо для України, і переконаний, що така співпраця буде вигідною і для болгарських компаній, економіки, а для нас дуже важлива якість і терміни, бо ми воюємо щоденно", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна зараз як ніколи потребує підтримки надійних партнерів.