Болгарія допоможе Україні з ремонтом військової техніки, – прем'єр-міністр Петков
Україна і Болгарія можуть налагодити взаємодію для ремонту української військової техніки на болгарських виробничих потужностях
Про це стало відомо 28 квітня під час спільного брифінгу Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова.
"Сьогодні ми провели змістовні перемовини, обговорили всі ключові питання, які варті уваги саме зараз. У розмові з прем'єр-міністром ініційовано налагодження взаємодії для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Це дуже важливо для України, і переконаний, що така співпраця буде вигідною і для болгарських компаній, економіки, а для нас дуже важлива якість і терміни, бо ми воюємо щоденно", – заявив Зеленський.
Він наголосив, що Україна зараз як ніколи потребує підтримки надійних партнерів.
"Ваш запит щодо ремонту і відновлення деякої військової техніки важкої на підприємствах в Болгарії – думаю, це стане доброю можливістю для України і Болгарії. Нам буде приємно надати таку допомогу", – додав Петков.
- Раніше повідомляли, що після зупинки постачання російського газу, Болгарія звинуватила Росію у порушенні контрактів та попередила, що може припинити транзит палива до Сербії та Угорщини.
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