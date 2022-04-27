Болгарія погрожує припинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини
Після зупинки постачання російського газу, Болгарія звинуватила Росію у порушенні контрактів та попередила, що може припинити транзит палива до Сербії та Угорщини
Про це повідомляє DW.
За словами прем'єр-міністра Болгарії Кирил Пєтков, контракти з Газпромом буде переглянуто, зокрема й на транзит російського газу до Сербії та Угорщини.
"Односторонній шантаж неприйнятний", - сказав Пєтков.
Міністр енергетики Болгарії Александер Ніколов наголосив, що країна вже розплатилася за постачання російського газу у квітні, тож припинення подачі палива є порушенням чинного контракту.
Він додав, що Болгарія дотримуватиметься рекомендацій Єврокомісії, яка закликала країни ЄС не розплачуватись за російський газ рублями, як цього вимагає РФ.
"Оскільки всі торгові та юридичні зобов'язання дотримані, очевидно, що газ використовується швидше як політична та економічна зброя у нинішній війні", - пояснив Ніколов.
26 квітня "Газпром" повністю призупинив постачання газу до Болгарії та Польщі, які відмовилися платити за пальне рублями.
- 26 квітня було оголошено про припинення постачання російського газу до Болгарії.
- 26 квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала назвав припинення постачання газу в ЄС порушенням контрактів та аргументом на користь енергетичного ембарго.
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