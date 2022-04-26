Самовільне відключення Росією газу для Польщі та Болгарії є приводом пришвидшити енергетичне ембарго РФ, - прем'єр Чехії
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає дії РФ по припиненню постачання газу в ЄС порушенням договорів та аргументом на користь енергетичного ембарго
Про це Фіала пише на своїй сторінці у twitter.
"Російська Федерація вирішила припинити поставки газу до Польщі. Таким чином Росія загострює ситуацію і порушує діючі договори. Це ще один доказ того, що ми повинні поступово позбутися залежності від російського викопного палива",- зазначає урядовець
.
- Сьогодні стало відомо про припинення постачань російського газу до Польщі.
- Згодом за аналогічною схемою було оголошено про припинення постачання і до Болгарії. Причиною припинення постачання газу названо питання розрахунків, оскільки кілька тижнів тому Путін підписав указ, яким зобов’язує іноземних підрядників "Газпрому" з 1 квітня розраховуватись за російський газ у рублях. Країни ЄС не погодилися на це.
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