Слідом за Польщею, Росія припиняє постачання газу у Болгарію
Обидві країни уже фактично незалежні від російських енергоносіїв та планували не продовжувати з РФ газові контракти, які закінчуються у кінці 2022 року
Про відключення постачання газу у Болгарії з боку "Газпрому" повідомляє "Коммерсант" у телеграм, з посиланням на міністерство енергетики Болгарії.
В повідомленні йдеться, що "Газпром" інформував болгарську газорозподільчу компанію Bulgargaz про перекриття поставок газу з 27 квітня.
За словами речниці Кабміну Олени Бориславової, в уряді усвідомлюють ситуацію, але запевняють, що причин для паніки чи хвилювання немає, інформує NOVA.
"Такий сценарій обговорювався у лютому, і ми готові реагувати. Є домовленості про альтернативні поставки, все забезпечено", – наголосила Бориславова.
Більш детальну інформацію міністр енергетики Олександр Ніколов обіцяє повідомити у середу.
- Болгарія готувалась розірвати контракт з "Газпромом" у кінці 2022 року.
- Також відмовились платити рублями за російський газ, що, найбільш вірогідно, і стало причиною термінового відключення країни від російської енергосировини.
- До подібного кроку російський монополіст вдався і стосовно Польщі, яка теж відмовилась платити за сировину у рублях та не мала наміру продовжувати контракти на наступний рік.
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